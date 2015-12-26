Покеттино: «Важно, что после каждой тренировки мы играем лучше»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился впечатлениями после победы в матче 18-го тура АПЛ против «Норвича» (3:0).

«Я очень доволен, команда сыграла превосходно. В первые 15 минут было тяжело, однако мы все контролировали. О Кейне тяжело сказать что-то еще. Ему следует продолжать трудиться и демонстрировать в матчах свои возможности. Еще один футболист, которым мы довольны – это Алли. Эти игроки придали уверенности всей команде. Важно, что после каждой тренировки мы играем все лучше. Такая тенденция ведет к успеху», – сказал Покеттино.