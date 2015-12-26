Пеллегрини: «Единственная печальная новость – травма Компани»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился впечатлениями после победы в матче 18-го тура АПЛ против «Сандерленда» (4:1).

«Не думаю, что счет соответствует разнице между командами. Я доволен нашей игрой в атаке и индивидуальными действиями футболистов. Единственная печальная новость – травма Компани. Он повредил икроножную мышцу, и никто не знает, почему так произошло. Он нормально размялся и на протяжении всей недели нормально тренировался. Это трудно понять, и для нас теперь самое главное – это разобраться в причинах травмы», – сказал Пеллегрини.