Раньери: «Варди слегка нездоровилось, а Марез очень устал»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал поражение в матче 18-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:1).

«Мы включились в игру слишком поздно, а «Ливерпуль» с самого начала прессинговал, так что они заслужили эту победу. Они проявили свой сильный характер, а мы пытались сделать все возможное, но в первой половине, похоже, были слишком возбуждены, чтобы играть в привычный нам футбол. Второй тайм мы провели лучше. Варди слегка нездоровилось, и я его заменил, а Марез просто очень устал. Теперь нам нужно перестать забивать голову ненужными мыслями и начать готовиться к игре с «Манчестер Сити», – сказал Раньери.