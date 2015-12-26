Фердинанд: «Не удивлен такой игрой «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался по поводу игры, демонстрируемой манкунианцами в поединке 18-го тура АПЛ против «Сток Сити» на выезде. К исходу получаса игры «красные дьяволы» уже уступали хозяевам два мяча. На данный момент счет остается неизменным.

«Я даже не удивлен. И тем больнее за «Манчестер Юнайтед». Давайте же, парни», – написал Фердинанд на своей странице в социальной сети Twitter.

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию встречи «Сток Сити» – «Манчестер Юнайтед».