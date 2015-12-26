«Саутгемптон» – «Арсенал». Онлайн-трансляция

Дела «Саутгемптона» в последних пяти турах идут совсем неважно: лишь ничья с замыкающей турнирную таблицу «Астон Виллой» разбавляет целый ряд из поражений. Таким поворотом событий может сполна воспользоваться «Арсенал», который в декабре еще не проигрывал и в нынешнем сезоне видится одним из главных претендентов на корону АПЛ.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Саутгемптон» – «Арсенал». Начало в 22:45, не пропустите!