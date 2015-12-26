«Ливерпуль» – «Лестер». Онлайн-трансляция

Кто бы мог подумать, что к наступлению Boxing Day скромный «Лестер» так нескромно расположится на первой строчке в турнирной таблице АПЛ. Удивляет и тот факт, что подопечные Клаудио Раньери пока потерпели всего лишь одно поражение – еще в сентябре от «Арсенала». «Ливерпулю» же пока приходится не очень просто: девятое место, а также два поражения и выцарапанная ничья в последних трех турах не дадут соврать. Тем не менее «мерсисайдцы» не упустят возможности насолить лидеру у себя дома.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Лестер». Начало в 18:00, не пропустите!