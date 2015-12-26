Капелло: «Игуаин дорос до игрока фантастического уровня»

Экс-наставник «Реала» и сборной России Фабио Капелло дал характеристику форварду «Наполи» Гонсало Игуаину, который в свое время был приобретен «сливочными» по просьбе итальянского специалиста.

«Когда я работал в «Реале», покупал Игуаина для себя. В то время он уже являлся очень сильным форвардом, несмотря на свои 18. Сейчас он и вовсе вырос в игрока фантастического уровня. Он один из лучших чистых форвардов, обладающий всеми необходимыми навыками: мощностью, решительностью, напористостью», – сказал Капелло.

В текущем сезоне аргентинец провел за «адзурри» 21 встречу, забив 18 мячей.