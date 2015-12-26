«Кубань» опровергла информацию о Мкртчане и Мельгарехо

«Кубань» на своем официальном сайте выступила с опровержением информации о переходе клуба в собственность Олега Мкртчана.

«На данный момент информация о том, что клуб стал частным, и все акции перешли в собственность Олега Мкртчана, не соответствует действительности. Также на сегодняшний день неверной является информация издания «Спорт-Экспресс» относительно кадровых перестановок в спортивном руководстве клуба. Вымыслом является и сообщение этого издания о том, что «Кубань» готова продать парагвайского легионера Лоренцо Мельгарехо», – заявил гендиректор «Кубани» Валерий Стаценко.