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    «Кубань» опровергла информацию о Мкртчане и Мельгарехо

    «Кубань» на своем официальном сайте выступила с опровержением информации о переходе клуба в собственность Олега Мкртчана.

    «На данный момент информация о том, что клуб стал частным, и все акции перешли в собственность Олега Мкртчана, не соответствует действительности. Также на сегодняшний день неверной является информация издания «Спорт-Экспресс» относительно кадровых перестановок в спортивном руководстве клуба. Вымыслом является и сообщение этого издания о том, что «Кубань» готова продать парагвайского легионера Лоренцо Мельгарехо», – заявил гендиректор «Кубани» Валерий Стаценко.

    Источник: ФК «Кубань»

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    26.12.2015 01:52
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
    1451130213
    Очень хочется верить, что Мельгарехо остаётся в Кубани!
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    ologreds
    1694996526
    numo453069
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