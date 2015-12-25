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    Гордеев: «В «Мордовии» есть футболисты для сборной России»

    Главный тренер «Мордовии« Андрей Гордеев считает, что некоторые футболисты его команды могли бы заиграть в сборной России.

    «Есть такие ребята. Мне бы очень хотелось, чтобы тренеры сборной обращали свои взоры и на нас. Для этого футболистам нужно ещe много работать. Фамилии я пока не буду озвучивать, потому что игрокам нужно еще немногое подкорректировать свои действия. Но в целом, у нас есть неплохие ребята.

    Могут ли они уйти, если засветятся в сборной? Это удел таких клубов, как «Мордовия». Нам сложно конкурировать с топ командами и удерживать футболистов. Что поделать? Я этого не боюсь, но мне бы хотелось, чтобы такие игроки чуть дольше побыли в «Мордовии», чтобы была возможность ещe больше огранить их талант», – сказал Гордеев.

    Стоит отметить, что после 18 туров «Мордовия» занимает последнее место в чемпионате России.

    Источник: Euro-football.ru

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    25.12.2015 20:40
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