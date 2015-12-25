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    Орлов: «Что вообще происходит с Денисовым и Широковым?»

    Комментатор Геннадий Орлов высказал свою точку зрения на возможное возвращение хавбека «Спартака» Романа Широкова в «Зенит».

    «Возможно ли возвращение Широкова в «Зенит»? Я думаю – нет. Но что происходит с Денисовым и Широковым? Ну, конфликтные ребята, они никак не могут найти общий язык. Не хватает толерантности, вот этого терпения, о чем я говорил. Надо как-то уметь идти на уступки, а они не хотят идти на уступки», – отметил Орлов.

    Напомним, Широков перешел из «Зенита» в «Спартак» перед началом сезона 2014/15. В последних играх нынешнего сезона футболист перестал попадать в состав красно-белых по причине разногласий с руководством клуба относительно контракта.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    25.12.2015 16:49
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    Комментарии (7)
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    Asbjorn
    1451055054
    Что происходит с вами?зачем вам комментировать серию А?
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    Aztec58
    1451059702
    На уступки не хочет идти прежде всего агент Широкова Минасов, ага.
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    Zeff
    1451065176
    Обижают.
    Ответить
    l.p
    1451067322
    А с твоим зеней че твориться?у зенита осталось одна вздошка в лч.и все...надеюсь эту команду больше не видеть в рпл лч ле.
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    ologreds
    1694996527
    numo453037
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