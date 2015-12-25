Орлов: «Что вообще происходит с Денисовым и Широковым?»

Комментатор Геннадий Орлов высказал свою точку зрения на возможное возвращение хавбека «Спартака» Романа Широкова в «Зенит».

«Возможно ли возвращение Широкова в «Зенит»? Я думаю – нет. Но что происходит с Денисовым и Широковым? Ну, конфликтные ребята, они никак не могут найти общий язык. Не хватает толерантности, вот этого терпения, о чем я говорил. Надо как-то уметь идти на уступки, а они не хотят идти на уступки», – отметил Орлов.

Напомним, Широков перешел из «Зенита» в «Спартак» перед началом сезона 2014/15. В последних играх нынешнего сезона футболист перестал попадать в состав красно-белых по причине разногласий с руководством клуба относительно контракта.