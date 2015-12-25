«Амкар» запланировал три контрольных поединка на первом сборе

Первый сбор во время зимнего перерыва в чемпионате России «Амкар» проведет в ОАЭ. Он продлится с 11-го по 31-е января. На этом сборе пермякам предстоит провести три товарищеских поединка, которые состоятся 22-го, 26-го и 30-го числа. Соперники команды станут известны позднее.

«Первый сбор будет направлен на восстановление физических кондиций. Выбор отеля был продиктован близостью полей хорошего качества. В первую очередь нужно исходить из качества полей и уже потом из уровня отелей», – отметил наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев.