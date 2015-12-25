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    • Президент «Рубина»: «Не верю в «слив» Билялетдинова игроками»

    Президент «Рубина»: «Не верю в «слив» Билялетдинова игроками»

    Президент «Рубина» Ильсур Метшин высказал мнение, что причиной увольнения экс-наставника команды Рината Билялетдинова не мог стать так называемый «слив» тренера игроками. Напомним, что специалист покинул свой пост в первой части сезона по решению руководства казанского клуба. Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты «Рубина» в РФПЛ.

    «Если честно, я в это не верю. Хорошо, давайте предположим, что кто-то решил «слить». А где гарантии, что ты останешься в клубе при новом тренере?.. В целом у нас были конкретные задачи, нам было нужно исправлять ситуацию, поэтому разбираться в ошибках прошлого руководства, в том числе в трансферной политике, не было времени, да и желания. Это вопрос созидания. Куда тратить свою энергию – на выстраивание новой философии, новой команды и хорошо забытых старых традиций чемпионского «Рубина» или же копание в грязном белье? Работаем с чистого листа, а все остальное, как говорится, увидим весной, когда снег сойдет», – отметил Метшин.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    25.12.2015 15:30
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