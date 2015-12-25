Мутко: «Приглашение Набиуллина, Миранчука и других молодых игроков в первую сборную ─ это заявка на завтра»

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что удачные выступления сборной России будут напрямую зависеть от развития детско-юношеского футбола в стране. Кроме того, он объяснил, каким образом приходится искать резервы для комплектования команды с прицелом на ЧМ-2018.

«Чтобы постоянно показывать высокие результаты, нужна отлаженная система. Ее не было и, по сути, нет до сих пор. Такие проблемы в течение нескольких месяцев не решаются. Когда я пришел в РФС, сразу сказал, что Союзу необходимо надлежащее управление, четкая программа и объединение всех сил, работающих в футболе. Главный приоритет ─ национальная сборная, клубы, выступающие на международной арене, качество и уровень внутреннего чемпионата, но основа ─ массовый спорт, детско-юношеский футбол. Именно поэтому первым проектом РФС запустил программу «Поиск талантов». Ее цель ─ создание региональных центров, которые должны обеспечить ДЮСШ необходимым инвентарем и оборудованием, обучить тренеров, дать им методику. Мы уже создали сборную из четырнадцатилетних мальчишек, куда должны попадать все самые перспективные. Надо с каждым ребенком работать индивидуально, у нас есть одаренные пацаны, но зачастую они не доходят до взрослых команд, поскольку мы до сих пор не научились бережно относиться к талантам. Ростки не успевают подняться от земли, их сразу вытаптывают.

Говорите, нужно их защищать? Занимаемся этим. А иначе зачем ужесточали бы лимит на легионеров, отдавая приоритет российским игрокам? В национальную сборную пришел отечественный тренер с иной философией, нежели у его предшественника. Леонид Слуцкий иначе формулирует приоритеты. Да, потенциал нынешней команды, которой летом предстоит выступить на Евро во Франции, очевиден, он едва ли заметно усилится. Но надо думать на перспективу. До Чемпионата мира осталось совсем немного, четырнадцатилетних до топ-уровня никак не дотянуть, значит, надо искать среди тех, кто есть. Приглашение Эльмира Набиуллина из «Рубина», Алексея Миранчука из «Локомотива», других молодых игроков в первую сборную ─ это заявка на завтра. Будем подбирать кадры, что называется, в ручном режиме, других вариантов у нас попросту не остается.

Думаю, справимся с задачей. Главное, чтобы тренеры поменьше слушали советчиков. В футболе же все эксперты…», – сказал Мутко.