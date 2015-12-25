Фигу: «В «Реале» у тренера совсем мало времени»

Бывший полузащитник «Реала» Луиш Фигу считает, что у Зинедина Зидана есть все шансы стать главным тренером клуба в ближайшее время.

«Я уверен, что у Зидана есть такие амбиции. Сейчас он тренирует вторую команду, поэтому в его голове наверняка сидит мысль о том, чтобы в один день стать тренером первой. Все зависит от того, будет ли у него такая возможность или нет.

Бенитес? «Реал» – это такой клуб, где у тренера совсем мало времени. Здесь нужно побеждать всегда. Поэтому все зависит от людей, которые принимают решения», – заявил Фигу.

Напомним, что в последние несколько недель активно ведется дискуссия на тему того, что Рафаэля Бенитеса на посту главного тренера «Реала» должен заменить именно Зинедин Зидан.