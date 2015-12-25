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    Фигу: «В «Реале» у тренера совсем мало времени»

    Бывший полузащитник «Реала» Луиш Фигу считает, что у Зинедина Зидана есть все шансы стать главным тренером клуба в ближайшее время.

    «Я уверен, что у Зидана есть такие амбиции. Сейчас он тренирует вторую команду, поэтому в его голове наверняка сидит мысль о том, чтобы в один день стать тренером первой. Все зависит от того, будет ли у него такая возможность или нет.

    Бенитес? «Реал» – это такой клуб, где у тренера совсем мало времени. Здесь нужно побеждать всегда. Поэтому все зависит от людей, которые принимают решения», – заявил Фигу.

    Напомним, что в последние несколько недель активно ведется дискуссия на тему того, что Рафаэля Бенитеса на посту главного тренера «Реала» должен заменить именно Зинедин Зидан.

    Источник: Goal.com

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    25.12.2015 11:10
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    Комментарии (2)
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    Aza23becks
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    Почему-то сейчас все думают, что если клуб возглавит бывший игрок-молодой тренер, то все сразу исправится. Там очень много факторов должно сойтись. В случае с Реалом всем давно понятно, что дело в Пересе, который просрал Карлетто и изначально поставил Бентеса не с игроками, а против них, и главенстве политики, а не спорта, в королевском дворе
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    ologreds
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