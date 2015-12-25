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    Лим: «Валенсия» должна бороться на самом высоком уровне»

    Владелец «Валенсии» Питер Лим считает, что все в современном футболе зависит от финансового состояния клуба.

    «Мы должны достигнуть в клубе стабильности, как на поле, так и в экономическом плане. На сегодняшний день эти два понятий взаимосвязаны. Ни для кого не секрет, что в современном футболе нужны большие деньги.

    Футболисты стоят больших денег, поэтому клубам необходим высокий уровень менеджмента в экономической сфере. Нам еще есть над чем поработать в этом плане. Когда мы достигнем финансовой стабильности, нам по силам будут любые высоты.

    Что касается долгосрочной перспективы, я хочу, чтобы команда боролась на самом высоком уровне каждый год», – сказал Лим.

    В текущем сезоне «Валенсия» после 16 матчей занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету команды Гари Невилла 22 очка.

    Источник: Football Espana

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    25.12.2015 10:40
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