Лим: «Валенсия» должна бороться на самом высоком уровне»

Владелец «Валенсии» Питер Лим считает, что все в современном футболе зависит от финансового состояния клуба.

«Мы должны достигнуть в клубе стабильности, как на поле, так и в экономическом плане. На сегодняшний день эти два понятий взаимосвязаны. Ни для кого не секрет, что в современном футболе нужны большие деньги.

Футболисты стоят больших денег, поэтому клубам необходим высокий уровень менеджмента в экономической сфере. Нам еще есть над чем поработать в этом плане. Когда мы достигнем финансовой стабильности, нам по силам будут любые высоты.

Что касается долгосрочной перспективы, я хочу, чтобы команда боролась на самом высоком уровне каждый год», – сказал Лим.

В текущем сезоне «Валенсия» после 16 матчей занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету команды Гари Невилла 22 очка.