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    Нету: «Шансы с «Бенфикой»? 50 на 50»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал, что его команде придется особенно активно готовиться к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» из-за паузы в чемпионате России.

    «Нам нужно будет подготовиться к этой игре с удвоенной силой, так как в нашем чемпионате будет пауза до марта.

    Шансы? 50 на 50. Могу сказать, нам повезло, что не достался в 1/8 финала кто-то из хищников. Нас ждет сложная игра на «Эштадиу да Луш», но мы постараемся добиться положительного результата, чтобы решить все в ответной игре в Санкт-Петербурге», – рассказал Нету.

    Первый матч «Бенфика» – «Зенит» состоится во вторник, 16 февраля, в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 9 марта.

    Источник: A Bola

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    25.12.2015 09:41
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    amg063
    1451026903
    если б не Нету, шансы были бы побольше.
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    BAIv
    1451033427
    Нету это пипец и с таким игрочишкой контракт перезаключили на пять лет .. откаты и воровство в зените цветут
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    Zeff
    1451036240
    Нету успокойся. Шансы 80% на 20%.
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    Frozzen
    1451036862
    Нету будет играть за Бенфику
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    narkozanos
    1451041225
    Зенит уже сливал Бенфике,(3:2) дома победа,но на выезде (2:0) слили,так что хз что получиться из этого противостояния.
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    С-Пб on-line
    1451049367
    Если ты будешь в основе, то такие шансы, как ты озвучил
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    Недовольный
    1451049778
    шансы Бкнфики-99,5%,шансы помоев-0,5%
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    B_A_IV
    1454423194
    если поставят Нету то и шансов нету
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    ologreds
    1694996529
    numo453009
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