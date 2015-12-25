Нету: «Шансы с «Бенфикой»? 50 на 50»

Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал, что его команде придется особенно активно готовиться к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» из-за паузы в чемпионате России.

«Нам нужно будет подготовиться к этой игре с удвоенной силой, так как в нашем чемпионате будет пауза до марта.

Шансы? 50 на 50. Могу сказать, нам повезло, что не достался в 1/8 финала кто-то из хищников. Нас ждет сложная игра на «Эштадиу да Луш», но мы постараемся добиться положительного результата, чтобы решить все в ответной игре в Санкт-Петербурге», – рассказал Нету.

Первый матч «Бенфика» – «Зенит» состоится во вторник, 16 февраля, в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 9 марта.