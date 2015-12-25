Резвухин: «Амкар» будет отталкиваться от бюджета»

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о финансовом состоянии клуба, а также об изменениях в команде, которые произойдут в январе, после принятия бюджета клуба.

«Все финансовые обязательства за 2015 год перед клубом выполнены. Если же заглянуть в будущее, то не думаю, что администрация Пермского края поступит с «Амкаром» так же, как Краснодарского с «Кубанью». Наша власть заинтересована в пребывании пермского клуба в премьер-лиге, оказывает ему максимальную поддержку.

Размер бюджета «Амкара» станет известен лишь в январе, и от него будут отталкиваться, приглашая в команду новичков. Однако уже известно, что возвращается в Пермь полузащитник Дзахов, а центральный защитник Арзуманян, которым интересуется несколько клубов из Казахстана, скорее всего, покинет «Амкар», – рассказал Резвухин.