«Атлетико» и «Сельта» договорились о трансфере Фернандеса

Полузащитник «Сельты» Аугусто Фернандес усилит состав «Атлетико».

Сообщается, что клубы уже достигли договоренности по этому трансферу, и вскоре о нем будет объявлено официально. Пока же известно, что сумма сделки составила 6,5 миллиона евро, а контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до 2019 года. В «Атлетико» Фернандес будет зарабатывать 1,8 миллиона евро в год.

В нынешнем розыгрыше Примеры футболист 14 раз выходил на поле, забил в этих матчах один гол и сделал одну результативную передачу.