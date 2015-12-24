Сампаоли – новый кандидат на пост главного тренера «Челси»

Лондонский «Челси» рассматривает Хорхе Сампаоли, который возглавляет сборную Чили, кандидатом на пост главного тренера команды. Представители клуба уже выходили на связь с аргентинским специалистом.

Профессор, как прозвали Сампаоли, возглавляет сборную Чили с 2012 года. На этом посту привел национальную команду к первой в истории победе на Кубке Америки. Кроме того, вывел чилийцев в 1/8 финала ЧМ-2014. Последним клубом «Сампаоли» был «Универсидад де Чили», с которым он за два года выиграл все внутренние трофеи и стал обладателем Южноамериканского кубка.

Напомним, ранее «Челси» уволили с поста главного тренера команды Жозе Моуринью. До конца сезона «аристократов» возглавил Гус Хиддинк.