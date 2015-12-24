Куман: «Это рождественское расписание – перебор»

Главный тренер «Саутгемптона» Рональд Куман остался недоволен так называемым «боксинг дэй», из-за которого ему придется проводить сильную ротацию состава

«Это перебор. Слишком тяжело. Сейчас команде придется отправиться в «Вест Хэм» в то время как футболистам нужно минимум 48 часов на отдых.

«У нас нет даже этого, потому что мы играем в 19:45 на «боксинг дэй», а затем в понедельник в 17:30.

«Это невозможно. Но что поделать, придется принять это и играть. Ставить на поле один и тот же состав просто нереально», – передает слова Кумана FourFourTwo.