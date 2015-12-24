Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Раньери: «Лестер Сити» – это Форрест Гамп»

    Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери считает, что его команда похожа на персонажа известного фильма «Форрест Гамп».

    В этом сезоне никто не сравнится с достижением «Лестера» в АПЛ, но Раньери считает, что сравнить клуб можно с персонажем из кино.

    «Почему мы не можем бежать, бежать, бежать? Мы как Форрест Гамп. Мы – Форрест Гамп.

    «Мы продолжим хорошо играть и усердно трудиться. Мы выносливы, и пока у нас есть силы, мы готовы сражаться с любым.

    «Нашим фанатам понравится рождество, и мы этому рады. Мы хорошая команда, потому что мы демонстрируем наши силы и маскируем слабости», – передает слова Раньери FourFourTwo.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.12.2015 07:49
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Marchen
    1450934968
    вот и как их можно не уважать?) Бегите ребята, бегите!
    Ответить
    mutabor0992
    1451047379
    Прикольно!А Моуриньо с кем?Эдвард руки-ножницы...
    Ответить
    ologreds
    1694996535
    numo452919
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+