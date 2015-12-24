Раньери: «Лестер Сити» – это Форрест Гамп»

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери считает, что его команда похожа на персонажа известного фильма «Форрест Гамп».

В этом сезоне никто не сравнится с достижением «Лестера» в АПЛ, но Раньери считает, что сравнить клуб можно с персонажем из кино.

«Почему мы не можем бежать, бежать, бежать? Мы как Форрест Гамп. Мы – Форрест Гамп.

«Мы продолжим хорошо играть и усердно трудиться. Мы выносливы, и пока у нас есть силы, мы готовы сражаться с любым.

«Нашим фанатам понравится рождество, и мы этому рады. Мы хорошая команда, потому что мы демонстрируем наши силы и маскируем слабости», – передает слова Раньери FourFourTwo.