Каннингем: «Венгер кусает локти от того, что не подписал Смоллинга»

Бывший ирландский защитник Кенни Каннингем уверен, что главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сейчас очень жалеет, что не сумел подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга.

«В свое время были разговоры о том, что Венгер хочет его подписать, и «Манчестер Юнайтед» были готовы к сделке за достойную сумму.

Сейчас Венгер, небось, локти кусает от того, что упустил Смоллинга. Пара Смоллинг-Косиельни выиграла бы «Арсеналу» чемпионство. Жаль, что переход не состоялся», – цитирует Каннингема The Sport Review.