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    Дрогба может вновь вернуться в «Челси»

    «Монреаль Импакт» подтвердил информацию о том, что нападающий канадской команды Дидье Дрогба ведет переговоры с «Челси».

    Ранее сообщалось, что нападающий войдет в тренерский штаб главного тренера Гуса Хиддинка.

    «Мы ведем переговоры с Дрогба и «Челси». Клуб делает все, чтобы сохранить Дидье. Мы понимаем его привязанность к «Челси» и желание помочь бывшей команде. Мы готовы пойти ему навстречу, но в новом сезоне ждем его возвращения. Мы благодарим болельщиков за терпение и понимание», – написал клуб в своем Twitter.

    Источник: Twitter

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    24.12.2015 06:35
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    Комментарии (2)
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    АртурZaСМ
    1450928342
    Да прекращайте уже эту Санта-Барбару... возвращать только в качестве помощника тренера , но никак не игрока...
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    ologreds
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