Дрогба может вновь вернуться в «Челси»

«Монреаль Импакт» подтвердил информацию о том, что нападающий канадской команды Дидье Дрогба ведет переговоры с «Челси».

Ранее сообщалось, что нападающий войдет в тренерский штаб главного тренера Гуса Хиддинка.

«Мы ведем переговоры с Дрогба и «Челси». Клуб делает все, чтобы сохранить Дидье. Мы понимаем его привязанность к «Челси» и желание помочь бывшей команде. Мы готовы пойти ему навстречу, но в новом сезоне ждем его возвращения. Мы благодарим болельщиков за терпение и понимание», – написал клуб в своем Twitter.