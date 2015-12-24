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    Широков отказался переходить в «Краснодар»

    «Краснодар« проявлял интерес к полузащитнику «Спартака« Роману Широкову.

    «Быки» провели переговоры с агентом игрока Арсеном Минасовым, но не сумели удовлетворить финансовые требования игрока. В данный момент Широков получает в «Спартаке» зарплату в размере 2,7 миллионов евро в год, а «Краснодар» предлагал 34-летнему хавбеку значительное уменьшение заработка.

    Напомним, что «Спартак» не выпускает Широкова на поле, так как если футболист проведет еще хотя бы 1 матч за красно-белых, его контракт автоматически продлится до лета 2017 года с бонусом в 1 миллион евро. Нынешний контракт полузащитника истекает летом 2016 года. Таким образом, капитан сборной России может остаться без игровой практики перед Евро-2016.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.12.2015 00:40
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    Комментарии (25)
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    MastaRave
    1450939504
    Вот мразь
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    famylka
    1450939885
    к слуцкому :) в аренду
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    Krasnodar 123
    1450940415
    Как говорится РОМА С ВОЗА БЫКАМ ЛЕГЧЕ!
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    Zeff
    1450944502
    Роман любит всех озадачить.
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    Slemanort
    1450944750
    Не нужен он нам. Особенно с такой зарплатой.
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    nemolod
    1450948224
    Время для поиска вариантов еще есть,но ясно одно: для участия на Евро футболисту нужна игровая практика,так что в аренду ему по-любому нужно уходить,иначе светит высокооплачиваемая скамейка !
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    Ver
    1450954105
    И из-за этого бонусного лимона СпаМ его на скамейке держит? В чём разница не пойму...ведь на скамейке тот же лимон просидит, учитывая зарплату, а так бы играл и пользу приносил....
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    REDAT
    1450955010
    Козел, что бы больше не играл футбол!!!!!!!!!!!
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    Каратель
    1450965370
    интересная постанова,останется без игровой практики,а кто мешал играть,если бы играл хорошо,то Спартак бы сам предложил контракт,а ходьбу по полю никто оплачивать не будет,ещё и бонусы.пусть Широков в себе сначала разберётся,что ему надо в первую очередь-практика или бабло
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    ologreds
    1694996537
    numo452899
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