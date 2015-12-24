Широков отказался переходить в «Краснодар»

«Краснодар« проявлял интерес к полузащитнику «Спартака« Роману Широкову.

«Быки» провели переговоры с агентом игрока Арсеном Минасовым, но не сумели удовлетворить финансовые требования игрока. В данный момент Широков получает в «Спартаке» зарплату в размере 2,7 миллионов евро в год, а «Краснодар» предлагал 34-летнему хавбеку значительное уменьшение заработка.

Напомним, что «Спартак» не выпускает Широкова на поле, так как если футболист проведет еще хотя бы 1 матч за красно-белых, его контракт автоматически продлится до лета 2017 года с бонусом в 1 миллион евро. Нынешний контракт полузащитника истекает летом 2016 года. Таким образом, капитан сборной России может остаться без игровой практики перед Евро-2016.