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    • Капелло считает, что «Ювентус» даст бой «Баварии» в Лиге чемпионов

    Капелло считает, что «Ювентус» даст бой «Баварии» в Лиге чемпионов

    Известный итальянский специалист Фабио Капелло не считает, что «Ювентус« будет безоговорочным аутсайдером в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии«.

    «Это будет интересное противостояние. «Бавария» обладает очень опасной атакой, но в обороне у них могут возникнуть проблемы, так как хавбеки и форварды «Ювентуса» обладают высокой скоростью. «Баварии» следует отнестись к «Ювентусу» с осторожностью.

    Думаю, что английские клубы будут измотаны в феврале-марте. «Бавария», в отличие от них, будет свежей, благодаря длинному зимнему перерыву», – сказал Капелло.

    В последний раз «Бавария» и «Ювентус» встречались в 2013 году на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Тогда «Бавария» дважды обыграла «Юве» со счетом 2:0.

    Источник: Football Italia

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    23.12.2015 20:24
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    Комментарии (2)
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    Шредер777
    1450936376
    Конечно даст бой но итог будет прежним как и в 2013м году
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    ologreds
    1694996538
    numo452875
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