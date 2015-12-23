Капелло считает, что «Ювентус» даст бой «Баварии» в Лиге чемпионов

Известный итальянский специалист Фабио Капелло не считает, что «Ювентус« будет безоговорочным аутсайдером в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии«.

«Это будет интересное противостояние. «Бавария» обладает очень опасной атакой, но в обороне у них могут возникнуть проблемы, так как хавбеки и форварды «Ювентуса» обладают высокой скоростью. «Баварии» следует отнестись к «Ювентусу» с осторожностью.

Думаю, что английские клубы будут измотаны в феврале-марте. «Бавария», в отличие от них, будет свежей, благодаря длинному зимнему перерыву», – сказал Капелло.

В последний раз «Бавария» и «Ювентус» встречались в 2013 году на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Тогда «Бавария» дважды обыграла «Юве» со счетом 2:0.