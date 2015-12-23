Орлов: «Кержаков может вернуться в «Зенит» и в сборную»

Известный телекомментатор и болельщик «Зенита« Геннадий Орлов прокомментировал переход нападающего питерского клуба Александра Кержакова на правах аренды в «Цюрих«.

«В аренде Кержакова «Цюрихом» есть положительные стороны. Швейцария — хорошая футбольная страна, там неплохая сборная, многие клубы выступают на серьезном уровне. К тому же, швейцарцы любят играть в атакующий футбол, это не итальянское и не испанское первенство, где выступают очень сильные защитники. Нет там и того прессинга, который присутствует в ведущих чемпионата Европы. В первую очередь, Александру нужно разбегаться, вновь почувствовать вкус голов и продолжить забивать.

Конечно, сверхзадача для Кержакова — и он сам это прекрасно понимает — это возвращение в сборную России. Александр замечательно одарен физически. Даром, что родом не из Петербурга, вырос не на болотах, а в Кингисеппе, где другая экология, это много значит для долголетия спортсменов. К тому же, Кержаков настоящий профессионал, знает, что делать. Давайте пожелаем ему удачи.

Сейчас многие говорят, что Кержаков по окончании этой аренды может вновь заиграть в «Зените». Однако это может произойти только в случае, если нападающий будет много играть в Швейцарии, вернется в сборную России и будет соответствовать уровню «Зенита» по спортивным показателям. В футболе никакие старые заслуги не дают возможности человеку только за счет них рассчитывать на место в стартовом составе. Необходимо каждый день доказывать свою состоятельность, постоянно играть на уровне той команды, в которую ты пришел», – сказал Орлов.