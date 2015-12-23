Халк: «Больше всего уважаю команды, которые играют хорошо тактически»

Нападающий «Зенита» Халк, которого признали лучшим игроком РФПЛ, рассказал о своей диете и партнерах по команде.

– Когда смотришь на вас со стороны, кажется, что вы снизили свой игровой вес и поэтому стали демонстрировать такую потрясающую игру.

– На самом деле вес у меня тот же самый. Не вы первые мне говорите, что я похудел, но это не так. Я думаю, что это связано с тем, что я проживаю сейчас очень хороший момент жизни. Когда ты счастлив, когда у тебя хорошее настроение, люди начинают говорить, что ты здорово выглядишь, что ты красивый и худой.

– А мы думали, что сейчас узнаем диету «от Халка».

– На самом деле я не соблюдаю никаких специальных диет, но стараюсь всегда хорошо и правильно питаться. Правило №1 – завтрак должен быть плотным. Обедаю почти всегда в клубе – там нас очень хорошо и сбалансированно кормят. На ужин я обычно съедаю кусок мяса с легким салатом. Главное, что-нибудь совершенно не жирное.

– Мы спрашивали у журналистов, почему они голосуют за вас, и они отвечали, что за последний год вы стали более командным игроком. Изменилась ваша философия, и вы начали больше играть на команду? Или все дело в партнерах, которые стали вас лучше чувствовать?

– Тут важно то, с кем я играю. Сейчас у нас много игроков, которые хорошо двигаются по полю, умеют отлично контролировать мяч, предугадывают развитие атак. Поскольку меня достаточно сильно опекают на протяжении всей игры, очень важно, чтобы были свободные партнеры, которым я бы мог отдавать передачи и которые могли бы решать эти моменты.

– Какое-то запредельное количество голевых передач в этом сезоне вы отдали Дзюбе. В жизни у вас такое же хорошее взаимопонимание? О чем бразильский футболист вообще может поговорить с российским, кроме футбола?

– Да о чем угодно! Когда Дзюба только приехал в «Зенит», то немного стеснялся. Но потом достаточно быстро влился в коллектив и стал его полноценным членом. Артем дружит со всеми, он очень веселый, все время шутит. А я с радостью отдаю ему голевые передачи, потому что вижу, как он старается. Ему, похоже, было непросто – его сильно сначала критиковали, – но сейчас ему удается показать себя с лучшей стороны. У нас с Дзюбой отличные отношения, как, впрочем, и с другими русскими игроками. Мы уважаем друг друга. Я могу сказать, что мы друзья.

– Какое футбольное качество вы считаете самым главным в современном футболе?

– Больше всего уважаю команды, которые играют хорошо тактически. Которые понимают, что они делают. Которые хорошо работают в коллективе и показывают на поле то же самое, что они отрабатывают на тренировках.

– Вас очень часто на поле можно остановить только с нарушением правил. Есть в России защитник, к которому хотелось бы подойти после матча и вломить по полной?

– После игры у меня нет врагов. Конечно же я вам не назову ни одного имени – таких просто нет. Во время игры мы все на эмоциях, все часто ругаются и иногда ведут себя агрессивно. Бывает, что вскипает голова и хочется даже ударить. Но это все до тех пор, пока не прозвучит финальный свисток. После игры я выхожу из раздевалки и сразу же успокаиваюсь. Все остается там, на поле.