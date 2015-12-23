Шмурнов: «Халк не только бомбардир – он органичное звено команды»

Спортивный журналист Александр Шмурнов считает, что нападающий «Зенита» Халк стал настоящим лидером команды.

«Халк теперь не только бомбардир, но и очень органичное звено команды. Он лидер, он играет на партнеров и на общий результат, оставаясь исполнителем экстра-класса. Промес обладает очень разнообразной техникой. Очень смелый игрок, которому для реализации потенциала неважно, на какой позиции играть. Удар, скорость, пластика и чувство гола делают его полноценным нападающим. Мамаев за год отыграл на нескольких позициях и везде почти идеально выполняет задание. Во второй половине года еще и много забивает», – сказал Шмурнов.

Напомним, что еженедельник «Футбол» признал бразильца лучшим футболистом года в РФПЛ.