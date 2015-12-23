Черданцев: «Халк безоговорочно сильнейший футболист РФПЛ»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев считает, что нападающий «Зенита» Халк заслужил звание лучшего футболиста РФПЛ.

«Многих, наверное, удивит, что в тройке только игроки «Зенита», но, на мой взгляд, именно эти трое наиболее ярко проявили себя в 2015 году. Халк безоговорочно сильнейший футболист из играющих в ЧР, Шатов дорос до серьезных предложений из-за рубежа и в целом провел 2015 год на очень высоком уровне. Дзюба третий только потому, что ему в зачет идет лишь осень-2015. Играл бы и весной, также был бы на 2-м месте, а на 1-м все равно Халк, при всем уважении к игрокам ЦСКА», – сказал Черданцев.

Напомним, что еженедельник «Футбол» признал бразильца лучшим футболистом года в РФПЛ.