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    Черданцев: «Халк безоговорочно сильнейший футболист РФПЛ»

    Футбольный комментатор Георгий Черданцев считает, что нападающий «Зенита» Халк заслужил звание лучшего футболиста РФПЛ.

    «Многих, наверное, удивит, что в тройке только игроки «Зенита», но, на мой взгляд, именно эти трое наиболее ярко проявили себя в 2015 году. Халк безоговорочно сильнейший футболист из играющих в ЧР, Шатов дорос до серьезных предложений из-за рубежа и в целом провел 2015 год на очень высоком уровне. Дзюба третий только потому, что ему в зачет идет лишь осень-2015. Играл бы и весной, также был бы на 2-м месте, а на 1-м все равно Халк, при всем уважении к игрокам ЦСКА», – сказал Черданцев.

    Напомним, что еженедельник «Футбол» признал бразильца лучшим футболистом года в РФПЛ.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    23.12.2015 13:24
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