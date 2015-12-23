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    Раньери: «Моуринью грубит, когда боится»

    Главный тренер «Лестера« Клаудио Раньери вспомнил свое противостояние с Жозе Моуринью, который допускал нелицеприятные высказывания в адрес итальянца.

    «Раньше я был разочарован поведением Моуринью. Он говорил неприятные вещи, так как боялся меня. Это его обычная практика, его метод в борьбе с соперниками, которых он хочет победить.

    Но когда я принял «Лестер», то именно он стал первым, кто меня поздравил с этим. Я искренне говорил о нем хорошие вещи во время его работы в «Челси«, – признался Раньери.

    Напомним, что «Лестер» Клаудио Раньери лидирует в чемпионате Англии, а Жозе Моуринью недавно был уволен из «Челси».

    Источник: A Bola

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    23.12.2015 10:57
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