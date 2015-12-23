Раньери: «Моуринью грубит, когда боится»

Главный тренер «Лестера« Клаудио Раньери вспомнил свое противостояние с Жозе Моуринью, который допускал нелицеприятные высказывания в адрес итальянца.

«Раньше я был разочарован поведением Моуринью. Он говорил неприятные вещи, так как боялся меня. Это его обычная практика, его метод в борьбе с соперниками, которых он хочет победить.

Но когда я принял «Лестер», то именно он стал первым, кто меня поздравил с этим. Я искренне говорил о нем хорошие вещи во время его работы в «Челси«, – признался Раньери.

Напомним, что «Лестер» Клаудио Раньери лидирует в чемпионате Англии, а Жозе Моуринью недавно был уволен из «Челси».