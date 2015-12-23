Луческу в числе кандидатов на пост главного тренера «Трабзонспора»

Президент турецкого «Трабзонспора» Мухаррем Уста заявил, что не хочет торопиться с назначением нового тренера команды. Он также отметил, что среди кандидатов есть нынешний наставник «Шахтера» Мирча Луческу.
«Мы не можем принять решение по кандидатуре главного тренера в спешке. Мы должны рассмотреть все кандидатуры. Луческу есть среди кандидатов», – заявил Уста.
Напомним, что сам Луческу планирует остаться в «Шахтере» еще на один сезон.
Her açıdan doğru isim olmadıkça aceleye gelmiş bir karar vermeyiz. Lucescu dahil çeşitli görüşmelerimiz devam ediyor.
— Muharrem Usta (@UstaMuharrem) 21 декабря 2015