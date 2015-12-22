Агент: «У Милевского есть уникальное предложение»

Агент бывшего нападающего сборной Украины Артема Милевского Александр Панков рассказал о возможном продолжении карьеры своего клиента.

«Есть предложения из Греции, Польши, Таиланда и даже уникальное предложение из Вьетнама. Сейчас раздумываем. Есть и другие предложения, а в ближайшее время мы определимся, куда идти дальше», – говорит Панков.

Также агент прокомментировал информацию о том, что Милевский может перейти в «Горняк-Спорт», выступающий в украинской Первой лиге.

«Для нас новость о возможном переходе Артема Милевского в «Горняк-Спорт» была легким шоком с утра, словно бодрящий душ. На данный момент ведем переговоры с другими клубами, а тут такая информация. Посмеялись с Милевским».