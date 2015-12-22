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    Агент: «У Милевского есть уникальное предложение»

    Агент бывшего нападающего сборной Украины Артема Милевского Александр Панков рассказал о возможном продолжении карьеры своего клиента.

    «Есть предложения из Греции, Польши, Таиланда и даже уникальное предложение из Вьетнама. Сейчас раздумываем. Есть и другие предложения, а в ближайшее время мы определимся, куда идти дальше», – говорит Панков.

    Также агент прокомментировал информацию о том, что Милевский может перейти в «Горняк-Спорт», выступающий в украинской Первой лиге.

    «Для нас новость о возможном переходе Артема Милевского в «Горняк-Спорт» была легким шоком с утра, словно бодрящий душ. На данный момент ведем переговоры с другими клубами, а тут такая информация. Посмеялись с Милевским».

    Источник: Matchday.ua

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    22.12.2015 22:19
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Asbjorn
    1450814081
    В Таиланд поедет
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    18JG
    1450816499
    Из Гондураса нет предложений случайно?
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    Красный Ливерпуль
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    SOHO нет приглашений?)
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