Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Бабаев: «Рома» пока не приняла решения по Думбия»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о задачах клуба в зимнее трансферное окно, а также о будущем форварда Сейду Думбия в составе красно-синих.

    «Итальянцы до сих пор не могут определиться по поводу будущего Думбия. Мы с «Ромой« постоянно на связи. Дальнейшая карьера игрока будет зависеть только от позиции «Ромы»

    Главная трансферная цель этого «окна» – сохранить текущий состав и по возможности точечно усилиться. Главный вопрос – Думбия. Если он все– таки вернется в Италию, тогда будем искать ему замену, но сейчас это делать сложно», – отметил Бабаев.

    Первую часть чемпионата ивуариец провел в ЦСКА на правах аренды, сыграв 13 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.12.2015 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Zeff
    1450784009
    Судьбоносное решение для ЦСКА.
    Ответить
    bringing
    1450796337
    Будет в ЦСКА,что тут думать
    Ответить
    nemolod
    1450804237
    Итальянцы сейчас как раз и определяются за сколько можно продать игрока,а ЦСКА у них вроде запасного варианта ,если сделка по продаже сорвется! Однако один Думбия точно ситуацию не решит и последние матчи это наглядно показали! Необходимо уже на зимних сборах начинать заигрывать молодежь для основы,а не совать в аренду! В свое время киевское Динамо при Лобановском имело два полноценных состава,поэтому на Олимпиаде-76 основной состав выступал за олимпийскую сборную,а дублирующий в это время играл в первенстве!
    Ответить
    ologreds
    1694996546
    numo452749
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+