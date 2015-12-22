Бабаев: «Рома» пока не приняла решения по Думбия»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о задачах клуба в зимнее трансферное окно, а также о будущем форварда Сейду Думбия в составе красно-синих.

«Итальянцы до сих пор не могут определиться по поводу будущего Думбия. Мы с «Ромой« постоянно на связи. Дальнейшая карьера игрока будет зависеть только от позиции «Ромы»

Главная трансферная цель этого «окна» – сохранить текущий состав и по возможности точечно усилиться. Главный вопрос – Думбия. Если он все– таки вернется в Италию, тогда будем искать ему замену, но сейчас это делать сложно», – отметил Бабаев.

Первую часть чемпионата ивуариец провел в ЦСКА на правах аренды, сыграв 13 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.