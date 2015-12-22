Непомнящий: «Не вижу ничего плохого в вопросе стимулирования одними клубами других»

Наставник «Томи» Валерий Непомнящий отметил, что не видит ничего плохого в том, что клубы стимулируют друг друга.

«Проблемы в этом не вижу. Если команду мотивируют на победу против нас, то ее мотивируют, чтобы команда играла. Ничего другого в этом не вижу.

Если я как тренер в этой ситуации стану придумывать оправдания, тогда ребятам будет сложно. Мы просто обязаны их подготовить к тому, что они, извините за тавтологию, должны быть готовы к хорошо мотивированному против нас сопернику. К тому, что голыми руками его не возьмешь.

Будет ли «Томь» стимулировать соперников наших соперников в борьбе за выход в Премьер-лигу? У нас нет таких возможностей. Это 200 процентов! К тому же не думаю, что нам это поможет», – сказал Непомнящий.