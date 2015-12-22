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    • Непомнящий: «Не вижу ничего плохого в вопросе стимулирования одними клубами других»

    Непомнящий: «Не вижу ничего плохого в вопросе стимулирования одними клубами других»

    Наставник «Томи» Валерий Непомнящий отметил, что не видит ничего плохого в том, что клубы стимулируют друг друга.

    «Проблемы в этом не вижу. Если команду мотивируют на победу против нас, то ее мотивируют, чтобы команда играла. Ничего другого в этом не вижу.

    Если я как тренер в этой ситуации стану придумывать оправдания, тогда ребятам будет сложно. Мы просто обязаны их подготовить к тому, что они, извините за тавтологию, должны быть готовы к хорошо мотивированному против нас сопернику. К тому, что голыми руками его не возьмешь.

    Будет ли «Томь» стимулировать соперников наших соперников в борьбе за выход в Премьер-лигу? У нас нет таких возможностей. Это 200 процентов! К тому же не думаю, что нам это поможет», – сказал Непомнящий.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.12.2015 12:45
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
    1450786582
    Гораздо хуже, когда стимулируют судей, членов КДК и прочих инстанций.
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    ologreds
    1694996546
    numo452744
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