Тарханов: «Манзорро и Фонсека будут играть в РФПЛ»

Новый главный тренер болгарский «Славии» Александр Тарханов сообщил, что французский полузащитник Жереми Манзорро и португальский нападающий Карлос Фонсека продолжат карьеру в российской Премьер-лиге.

«Эти игроки сами хотят уйти из «Славии». Им вроде нашли команды, и Жереми Манзорро, и Карлоса Фонсеки у нас не будет. Я видел французского полузащитника в деле. В последних играх он невзрачно выглядел. А так он очень интересный футболист. Не хотелось бы его отпускать. Он хороший игрок. А Фонсеку не видел. Наверное, в российские команды уйдут эти игроки. Но Манзорро точно перейдeт в наш клуб.

Я просматриваю игры «Славии». В этой команде собраны интересные футболисты, которые хорошо работают с мячом. Единственное, есть проблемы в плане организации. Нужно выстроить игру. А так все ребята обучены», — сказал Тарханов.