Агент Ярмоленко: «Официального запроса «Эвертон» в «Динамо» еще не присылал»

Вадим Шаблий, агент, представляющий интересы нападающего киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко, прокомментировал информацию о будущем своего клиента. Сообщается, что английский «Эвертон» вновь предпринимает попытки приобрести игрока сборной Украины.

«Пока речь идет о моих контактах как агента игрока с английской стороной. И не более. «Эвертон» дал понять, что по-прежнему заинтересован в Андрее, однако официальной бумаги в «Динамо» пока не направлял.

«Эвертон» – далеко не единственный клуб, проявляющий сейчас интерес к Ярмоленко. В Европе лидер «Динамо» и сборной Украины постоянно находится в центре внимания и является одним из самых желанных приобретений, но в официальные переговоры с киевским клубом никто пока не вступал. Не стоит забывать, что главным действующим лицом в таких переговорах будет президент Игорь Суркис, и все зависит от того, устроит ли его предложение в том числе с финансовой точки зрения», – сказал Шаблий.