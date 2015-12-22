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    • Агент Ярмоленко: «Официального запроса «Эвертон» в «Динамо» еще не присылал»

    Агент Ярмоленко: «Официального запроса «Эвертон» в «Динамо» еще не присылал»

    Вадим Шаблий, агент, представляющий интересы нападающего киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко, прокомментировал информацию о будущем своего клиента. Сообщается, что английский «Эвертон» вновь предпринимает попытки приобрести игрока сборной Украины.

    «Пока речь идет о моих контактах как агента игрока с английской стороной. И не более. «Эвертон» дал понять, что по-прежнему заинтересован в Андрее, однако официальной бумаги в «Динамо» пока не направлял.

    «Эвертон» – далеко не единственный клуб, проявляющий сейчас интерес к Ярмоленко. В Европе лидер «Динамо» и сборной Украины постоянно находится в центре внимания и является одним из самых желанных приобретений, но в официальные переговоры с киевским клубом никто пока не вступал. Не стоит забывать, что главным действующим лицом в таких переговорах будет президент Игорь Суркис, и все зависит от того, устроит ли его предложение в том числе с финансовой точки зрения», – сказал Шаблий.

    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

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    22.12.2015 06:09
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