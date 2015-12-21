Российский тренер Олег Василенко готов возглавить молодежную сборную России. При этом, он отметил, что к нему никаких предложений на этот счет пока не поступало.

«Никаких контактов по поводу того, чтобы возглавить молодежную сборную России, не было. Для любого тренера такое предложение было бы честью, в том числе и для меня. В случае поступления предложения, согласился бы не раздумывая. От таких предложений не отказываются. У нас много перспективной и талантливой молодежи, которая достойно представляла бы сборную на мировой и европейской аренах», – сказал Василенко.

42-летний специалист ранее работал с махачкалинским «Анжи», екатеринбургским «Уралом», минским «Динамо» и сочинской «Жемчужиной». Напомним, что сегодня появилась информация, что Василенко может занять пост старшего тренера молодежной сборной России.