Ямагучи пополнил колонию японцев в «Ганновере»

Третий игрок сборной Японии пополнил состав немецкого «Ганновера«. В понедельник стало известно, что немецкий клуб объявил о подписании контракта с 25-летним полузащитником «Сересо Осаки« Хотару Ямагучи. В его активе 24 матча за сборную Японии. Стоит отметить, что в «Ганновере» уже играют Сакаи и Кийотаке.

Напомним, что сегодня также было объявлено об уходе со своего поста главного тренера команды Михаэля Фронтцека.