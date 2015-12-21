«Интер» готов продлить контракт с Хандановичем

Голкипер «Интера» Самир Ханданович будущим летом может стать свободным агентом, так как его действующий контракт рассчитан до июня 2016-го года. В Милане не готовы расставаться со своим вратарем, поэтому ему будет предложено продлить действующее соглашение уже в январе. Как сообщается, договор будет рассчитан до 2019 года. Кроме того, руководство клуба готово поднять зарплату 31-летнему футболисту – с нынешних двух миллионов евро за сезон до двух с половиной.

В текущем сезоне Ханданович провел 17 матчей в Серии А, в 13 из которых он оставил свои ворота сухими.