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    «Интер» готов продлить контракт с Хандановичем

    Голкипер «Интера» Самир Ханданович будущим летом может стать свободным агентом, так как его действующий контракт рассчитан до июня 2016-го года. В Милане не готовы расставаться со своим вратарем, поэтому ему будет предложено продлить действующее соглашение уже в январе. Как сообщается, договор будет рассчитан до 2019 года. Кроме того, руководство клуба готово поднять зарплату 31-летнему футболисту – с нынешних двух миллионов евро за сезон до двух с половиной.

    В текущем сезоне Ханданович провел 17 матчей в Серии А, в 13 из которых он оставил свои ворота сухими.

    Источник: Football Italia

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    21.12.2015 16:15
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    Комментарии (3)
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    DenMih
    1450706910
    У нас Кокорин такие бабки получает...
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    ologreds
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