Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Гомис изучал партнеров по «Суонси» в компьютерной игре

    Нападающий «Суонси» Бафетимби Гомис весьма нестандартно подошел к вопросу изучения своих будущих партнеров по клубу перед переходом из «Лиона».

    «Я на протяжении пяти лет играл за «Лион» и там мы много играли в Football Manager. Потом я перешел в «Суонси». Сразу после подписания контракта я ушел в отпуск, поэтому взял игру с собой. В последней версии игры у каждого футболиста есть фотография, так что я стал изучать новых партнеров – их имена, то, где они играли ранее, на какой позиции действуют. Кроме того, я изучил их статистику, узнавал, кто больше забивает, а кто пасует. Это мне очень помогло.

    На юге Уэльса живут очень добрые люди, гостеприимные, но вот погода… Здесь часто идут дожди, и ты вынужден больше оставаться дома, так у меня было много времени для изучения Football Manager», – признался Гомис.

    В текущем сезоне Гомис провел 16 матчей в составе «Суонси», в которых забил пять голов. «Суонси» после 17 туров располагается на 18 месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.12.2015 14:56
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Lexx1k
    1450700696
    в будущем наверное тренером станет... раз играет в эту игру
    Ответить
    Nurbek Taraz
    1450715126
    В будущем он создаст роботы и потом с джойстиком футбол играть будет))
    Ответить
    ologreds
    1694996552
    numo452654
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+