Гомис изучал партнеров по «Суонси» в компьютерной игре

Нападающий «Суонси» Бафетимби Гомис весьма нестандартно подошел к вопросу изучения своих будущих партнеров по клубу перед переходом из «Лиона».

«Я на протяжении пяти лет играл за «Лион» и там мы много играли в Football Manager. Потом я перешел в «Суонси». Сразу после подписания контракта я ушел в отпуск, поэтому взял игру с собой. В последней версии игры у каждого футболиста есть фотография, так что я стал изучать новых партнеров – их имена, то, где они играли ранее, на какой позиции действуют. Кроме того, я изучил их статистику, узнавал, кто больше забивает, а кто пасует. Это мне очень помогло.

На юге Уэльса живут очень добрые люди, гостеприимные, но вот погода… Здесь часто идут дожди, и ты вынужден больше оставаться дома, так у меня было много времени для изучения Football Manager», – признался Гомис.

В текущем сезоне Гомис провел 16 матчей в составе «Суонси», в которых забил пять голов. «Суонси» после 17 туров располагается на 18 месте в турнирной таблице Премьер-лиги.