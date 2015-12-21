Минасов: «Новостей по Широкову нет»

Агент Арсен Минасов, который представляет интересы капитана сборной России Романа Широкова, не смог прояснить ситуацию вокруг своего клиента.

«Новостей по Широкову нет, пока говорить не о чем. Опасений, что если ситуация не изменится, то он не поедет на чемпионате Европы, нет», – сказал Минасов.

Напомним, что конфликт Широкова с руководством «Спартака» оставил его без футбола в последние несколько недель. Одним из вариантов продолжения карьеры для Романа является аренда в «Краснодар». Кроме того, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что Широков по окончании карьеры может перейти на работу в министерство.