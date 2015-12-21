Сергей Ребров: «Уровень чемпионата Украины не упал»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров считает, что в переменах, которые переживает УПЛ, есть позитивные моменты.

«Все говорят, что уровень чемпионата Украины упал, но сейчас очень хороший шанс для украинских футболистов, которые, считаю, не хуже многих легионеров. Совсем недавно практически в каждой команде Премьер-лиги было 5-10 легионеров непонятно какой пробы — не все из них соответствовали уровню чемпионата Украины. А сейчас есть хороший шанс для наших молодых ребят, и они, поверьте, в любом матче будут отдавать все силы.



Нельзя говорить, что уровень чемпионата Украины упал. Надеюсь, с приходом молодых украинских ребят этот уровень повысится. Просто нужно дать молодежи немного времени. После того как поменялась ситуация с засильем легионеров в чемпионате Украины, первенство стало интересно для наших болельщиков: каждый, приходящий на стадион, хочет, чтобы в его команде как минимум играли украинцы, а как максимум футболисты, которые выросли в его городе, регионе. И сейчас к этому, наверное, все и идет.

Надеюсь, сами болельщики во второй половине сезона поймут это и поддержат наш чемпионат, будут ходить на футбол, будут поддерживать наших молодых украинских ребят. Это важно для всех нас — мы должны поднимать уровень чемпионата Украины, а не говорить о том, что он упал, что легионеров совсем нет.



Повторюсь, у нас есть очень хорошие молодые ребята — они подрастут и заменят тех легионеров, которые не соответствовали уровню клубов украинской Премьер-лиг», – приводит слова Реброва «Динамо» Киев от Шурика».