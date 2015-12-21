Тарханов: «Шатову следует уходить разве что в «Баварию» или «Барселону»

Главный тренер «Славии» Александр Тарханов считает, что полузащитнику «Зенита» Олегу Шатову следует уходить только в топ-клуб.

«А чем «Зенит» не европейский клуб? Даже не по уровню зарплат футболистов, а по постоянному участию в Лиге чемпионов его можно таковым назвать. Если уж уходить из питерской команды, то в клуб уровня «Баварии», «Барселоны», «Реала» или «МЮ». Только туда Шатова вряд ли приглашали. В «Зените» Олег прибавляет, стал одним из лидеров клуба и регулярно вызывается в сборную», – сказал Тарханов.