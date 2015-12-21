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    • Тарханов: «Шатову следует уходить разве что в «Баварию» или «Барселону»

    Тарханов: «Шатову следует уходить разве что в «Баварию» или «Барселону»

    Главный тренер «Славии» Александр Тарханов считает, что полузащитнику «Зенита» Олегу Шатову следует уходить только в топ-клуб.

    «А чем «Зенит» не европейский клуб? Даже не по уровню зарплат футболистов, а по постоянному участию в Лиге чемпионов его можно таковым назвать. Если уж уходить из питерской команды, то в клуб уровня «Баварии», «Барселоны», «Реала» или «МЮ». Только туда Шатова вряд ли приглашали. В «Зените» Олег прибавляет, стал одним из лидеров клуба и регулярно вызывается в сборную», – сказал Тарханов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    21.12.2015 11:21
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    Комментарии (3)
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    Asbjorn
    1450689946
    Он им нахрен не нужен
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    narkozanos
    1450694851
    Но Боруссия Д. чё то там пыталась же
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    ologreds
    1694996554
    numo452624
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