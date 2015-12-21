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    Слуцкий: «Я не могу выражаться, как Дзюба»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, что футбольная среда подразумевает циничные шутки.

    – Дзюба нуждается в эксклюзивном варианте отношений. То, что они должны быть специальные, и то, что Артем очень зависим от своего эмоционального состояния, очевидно. Именно этой внутренней силой он выводит свое мастерство на принципиально новый уровень. А если этого нет, то идет резкое снижение. К Дзюбе нужен особый подход.

    – Одному из нас Дзюба в интервью недавно сказал: «Леонид Викторович меня покорил. Он – number one! Я играю в том числе и лично для него. И больше всего ненавижу разочаровывать людей, которые в меня верят».

    – Я не могу выражаться так, как Дзюба. Он, как любой игрок, знает, как я к нему отношусь. Но еще раз подчеркну: он большой молодец. Совершил нереальный скачок.

    – В «Вечернем Урганте» вы пошутили над футболистами, которые демонстрировали новую форму: «Выглядят как манекены. И играют как манекены». В какой момент поняли, что можно футболистов подтравливать на таком уровне и они не обидятся?

    – Вообще футбольная среда подразумевает крайне циничные шутки. У меня бывали случаи, когда, оказавшись в нефутбольной компании, я на автомате начинал шутить «по-футбольному». Замечал, что некоторые люди находились в шоке. Приходилось извиняться и объяснять: это просто шутка, в футболе такие в порядке вещей. Тот же Дзюба шутит жестко и подчас цинично.

    – Приведете пример?

    – Не могу, потому что они касаются персоналий. Мне близка такая система отношений, и ребята в сборной ее сразу приняли. Дзюба вообще поднял этот флаг и понес его одним из первых.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.12.2015 11:13
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    18JG
    1450688856
    В мужской среде такие шутки друг над другом - норма)
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    Pravdin_V
    1450692008
    Смотри Леня,как бы он тебя не обчистил под шумок.
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    FanatSerj
    1450707269
    Ну Дзюба теперь ИГРОЧИЩЕМ стал, ему теперь можно, ЗВЕЗДА )))
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    ologreds
    1694996553
    numo452623
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