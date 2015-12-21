Слуцкий: «Я не могу выражаться, как Дзюба»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, что футбольная среда подразумевает циничные шутки.

– Дзюба нуждается в эксклюзивном варианте отношений. То, что они должны быть специальные, и то, что Артем очень зависим от своего эмоционального состояния, очевидно. Именно этой внутренней силой он выводит свое мастерство на принципиально новый уровень. А если этого нет, то идет резкое снижение. К Дзюбе нужен особый подход.

– Одному из нас Дзюба в интервью недавно сказал: «Леонид Викторович меня покорил. Он – number one! Я играю в том числе и лично для него. И больше всего ненавижу разочаровывать людей, которые в меня верят».

– Я не могу выражаться так, как Дзюба. Он, как любой игрок, знает, как я к нему отношусь. Но еще раз подчеркну: он большой молодец. Совершил нереальный скачок.

– В «Вечернем Урганте» вы пошутили над футболистами, которые демонстрировали новую форму: «Выглядят как манекены. И играют как манекены». В какой момент поняли, что можно футболистов подтравливать на таком уровне и они не обидятся?

– Вообще футбольная среда подразумевает крайне циничные шутки. У меня бывали случаи, когда, оказавшись в нефутбольной компании, я на автомате начинал шутить «по-футбольному». Замечал, что некоторые люди находились в шоке. Приходилось извиняться и объяснять: это просто шутка, в футболе такие в порядке вещей. Тот же Дзюба шутит жестко и подчас цинично.

– Приведете пример?

– Не могу, потому что они касаются персоналий. Мне близка такая система отношений, и ребята в сборной ее сразу приняли. Дзюба вообще поднял этот флаг и понес его одним из первых.