Кержаков: «Кобелев сказал «нужно играть, пока ноги не сотрешь до яиц»

Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков считает, что ему предстоит еще немало поиграть на высшем уровне.

«Руководство клуба сказало мне, что было решение главного тренера, не позволившего мне заниматься с «Зенитом» в любое время. Такого предела, как раньше говорили, что в 30 лет уже старый, нет. Тут новые технологии восстановления, поддержки формы, поэтому через лет 10, может, для футболиста 40 лет будет расцветом карьеры.



Можно взять слова Андрея Николаевича Кобелева, который сказал, что нужно играть, пока ноги не сотрешь до яиц. Тут ни убавить, ни прибавить», – сказал Кержаков.