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    • Кержаков: «Кобелев сказал «нужно играть, пока ноги не сотрешь до яиц»

    Кержаков: «Кобелев сказал «нужно играть, пока ноги не сотрешь до яиц»

    Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков считает, что ему предстоит еще немало поиграть на высшем уровне.

    «Руководство клуба сказало мне, что было решение главного тренера, не позволившего мне заниматься с «Зенитом» в любое время. Такого предела, как раньше говорили, что в 30 лет уже старый, нет. Тут новые технологии восстановления, поддержки формы, поэтому через лет 10, может, для футболиста 40 лет будет расцветом карьеры.

    Можно взять слова Андрея Николаевича Кобелева, который сказал, что нужно играть, пока ноги не сотрешь до яиц. Тут ни убавить, ни прибавить», – сказал Кержаков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.12.2015 11:05
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    Комментарии (9)
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    alp
    1450686539
    Удачи Саше....
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    bringing
    1450686810
    Если есть яйца
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    kavtaz
    1450690439
    С удовольствием понаблюдаю на встречу в скором будущем Цюриха с каким-нибудь Российским клубом...
    Ответить
    Pravdin_V
    1450692085
    Санек, ты их давно стер и принялся за воробьиные яйца.
    Ответить
    FanatSerj
    1450692490
    Кобелев умеет мотивировать, что тут скажешь )))
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    Финт
    1450694615
    Супер выражение)
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    С-Пб on-line
    1450694836
    Главное, чтобы не наоборот!
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    APchelov
    1450712468
    Кобелев имел ввиду не возраст, а работу в игре
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    ologreds
    1694996554
    numo452622
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