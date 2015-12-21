Мутко: «Удивляет, что Кержакову, столько сделавшему для клуба, не дают шанса»

Президент РФС Виталий Мутко считает, что нападающий Александр Кержаков может вернуться в сборную России.

«Кержаков находится в хорошем состоянии. Он поддерживал спортивную форму. Это талантливый форвард. Не мне определять политику «Зенита», но всегда удивляет, когда человеку, столько сделавшему для клуба, не дают шанса. Саша — тот нападающий, который может вернуться в сборную, получив игровую практику. Всe будет зависеть от его состояния в конкретный момент. Леонид Слуцкий уже говорил, что двери в команду не закрыты ни для кого. Многое будет зависеть от того, кто и как проведeт эту зимнюю паузу и подготовится к весенним матчам», – сказал Мутко.