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    • Мутко: «Удивляет, что Кержакову, столько сделавшему для клуба, не дают шанса»

    Мутко: «Удивляет, что Кержакову, столько сделавшему для клуба, не дают шанса»

    Президент РФС Виталий Мутко считает, что нападающий Александр Кержаков может вернуться в сборную России.

    «Кержаков находится в хорошем состоянии. Он поддерживал спортивную форму. Это талантливый форвард. Не мне определять политику «Зенита», но всегда удивляет, когда человеку, столько сделавшему для клуба, не дают шанса. Саша — тот нападающий, который может вернуться в сборную, получив игровую практику. Всe будет зависеть от его состояния в конкретный момент. Леонид Слуцкий уже говорил, что двери в команду не закрыты ни для кого. Многое будет зависеть от того, кто и как проведeт эту зимнюю паузу и подготовится к весенним матчам», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    21.12.2015 10:07
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    Комментарии (5)
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    bringing
    1450681891
    Не не,пускай в клубах играет
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    Zeff
    1450683295
    Так дай по башке АВБ.
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    bset
    1450683553
    У Зенита сейчас все решают деньги. Было бы нормальное руководство, давно погнали бы тренера за такое.
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    ologreds
    1694996554
    numo452618
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