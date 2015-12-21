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    Девич: «Летом была договоренность о переходе в АЕК»

    Нападающий «Рубина» Марко Девич рассказал о том, как мог перейти в греческий АЕК.

    «В тот период была сложная ситуация в «Металлисте». Опаздывали с выплатой зарплаты, легионеры были недовольны. Было непонятно, что будет дальше. Честно говоря, я и сам хотел поменять обстановку. Может, это звучит как-то странно, ведь меня в Харькове назвали «первый после бога», но в тот период хотелось что-то поменять.

    30 августа этого года «Рубин» проигрывает «Мордовии», а уже 29-го числа у меня была договоренность по переходу в АЕК. Договорились, все хорошо. «Рубин» проиграл, а 31-го числа мне говорят, что в Казани все меняется», – сказал Девич.

    Источник: ФК «Рубин»

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    21.12.2015 10:00
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