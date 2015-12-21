Слуцкий: «Эмоциональное отношение Дзюбы к игре всегда будет его козырным тузом»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, что нападающий Артем Дзюба нуждается в эксклюзивном варианте отношений.

«Безусловно, Дзюба нуждается в эксклюзивном варианте отношений. Не точно в таком же, как Адамов. Но то, что они должны быть специальные, и то, что Артем очень зависим от эмоционального состояния, — это очевидно. Именно этой внутренней силой он выводит свое мастерство на принципиально новый уровень. А если этого нет, то идет резкое снижение. К Дзюбе нужен особый подход. Он, как любой игрок, знает, как я к нему отношусь. Но еще раз подчеркну: он большой молодец. Совершил нереальный скачок.



Футболисты должны понимать одну вещь по поводу себя. Приведу простой пример. Вот Муса. За последнее время Ахмед сильно прибавил в подыгрыше, в развитии атак, в созидательной деятельности. Ему очень нравится покорять новые вершины, постигать что-то новое. И в какой-то момент он стал прямо-таки ставку делать на подыгрыш. На что я ему твержу: «Муса! Скорость всю карьеру будет твоей козырной картой. Тузом! Никто не запрещает тебе иметь в колоде другие козыри помимо единственного туза – восьмерки, девятки, десятки. Но нельзя ни в коем случае пытаться сорвать банк на козырной восьмерке, а туза выкинуть в начале игры». То же самое и с Дзюбой. Как бы сильно он ни прибавил, эмоциональное отношение к игре всегда будет его козырным тузом. Он должен это осознавать. Эмоция для Дзюбы первична, а дальше уже идет его уровень мастерства», - сказал Слуцкий.