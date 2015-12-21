Следующим наставником «Челси» может стать Пеллегрини

В полку претендентов на кресло главного тренера «Челси» прибыло. Как сообщает источник, наставник «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини может оказаться на этой должности по завершении нынешнего сезона. Кроме того, чилиец входит в список главных претендентов на этот пост. Напомним, Гус Хиддинк, утвержденный главным тренером «аристократов» на этой неделе, будет руководить командой только до следующего лета.

Различные СМИ ранее опубликовали информацию, что наставник «Баварии» Хосеп Гвардиола, заявивший, что покидает мюнхенский клуб по окончании сезона, сменит Пеллегрини на своем посту летом 2016-го года.