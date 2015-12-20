«Эвертон» вернулся к вопросу о покупке Ярмоленко

«Эвертон» вернулся к переговорам с агентом форварда киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко. Клуб из Ливерпуля хотел бы приобрести игрока в летнее трансферное окно. У наставника «Эвертона» Роберто Мартинеса до сих пор присутствует интерес к нападающему, несмотря на неудачные переговоры этим летом.

Кроме того, главный скаут «ирисок» Кевин Ривз посещал Украину в начале декабря с целью увидеть Ярмоленко в действии в поединке Лиги чемпионов против «Маккаби».

По информации, появившейся ранее, президент киевлян Игорь Суркис заявлял о готовности расстаться с футболистом в случае, если в соперники «Динамо» в 1/8 финала Лиги чемпионов попадутся «Реал», «Барселона» или «Бавария».

В октябре Ярмоленко поставил подпись под новым контрактом с клубом, рассчитанным до 2020-го года.